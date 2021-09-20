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Хроника последних дней СССР

В Петербурге ряд участков Московского района все еще не обнародовал результаты выборов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ряд участковых избиркомов в округе №21 (Московский район и часть Фрунзенского) по выборам в петербургское Законодательное собрание к вечеру понедельника не привез итоговые протоколы в вышестоящие комиссии, сообщил "Интерфаксу" член территориального избиркома (ТИК) №48 с правом решающего голоса Константин Голоктеев.

По его сведениям, все еще ожидаются результаты по участкам №1337 и №2094.

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Организация "Наблюдатели Петербурга" в понедельник в своем телеграм-канале разместила видео, где член комиссии с правом решающего голоса ТИК №48 Анастасия Романова около 18:00 демонстрирует увеличенную копию протокола, согласно которой на тот момент все еще не были введены данные по участкам номер 1325, 1328, 1337, 1348 и 1349.

По словам Голоктеева, представители этих участков, за исключением №1337, прибыли около 19:00. К 20:45 данных о голосовании с этих участков в ГАС "Выборы" нет.

Член территориального избиркома №19 с правом решающего голоса Николай Лаврентьев сообщил "Интерфаксу", что пять нижестоящих комиссий, где также решается судьба победителя по округу №21, тоже задержали результаты примерно до 18:00 понедельника. Он назвал участки номер 1301, 1302, 1303, 1306 и 1307.

"Со слов членов участковых комиссий с совещательным голосом, на этих участках, кроме №1303, председатели комиссий не отдавали копии протоколов по выборам в Закс. Комиссии не провели итоговое заседание и исчезли со своих мест, не обеспечив окончание избирательного процесса с соблюдением надлежащей процедуры подведения итогов голосования", - сказал Лаврентьев.

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На текущий момент, согласно данным ГАС "Выборы", в одномандатном округе №21 лидирует кандидат от "Справедливой России - За правду" Ольга Галкина. На участках, протоколы с которых привезли в администрацию Московского района вечером понедельника, избиратели в большинстве случаев отдали победу кандидату от ЛДПР Андрею Малкову, в одном случае - с тридцатикратным преимуществом.

Ранее сообщалось, что ЦИК незадолго до выборов призвала лишить поста председателя ТИК №48 Анатолия Доильницына из-за массовой рокировки в составах участковых избиркомов на его территории, но Санкт-Петербургская избирательная комиссия с ней не согласилась.

Петербург

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