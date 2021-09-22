В Думе на фоне вмешательства в выборы ускорят принятие поправок в "закон Димы Яковлева"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по противодействию иностранному вмешательству извне намерена ускорить принятие поправок, распространяющих санкции "закона Димы Яковлева" на любых иностранцев, посягающих на права россиян.

"Комиссия располагает информацией о причастности к нарушению прав россиян, в частности жителей Крыма, не только американцев. Поэтому есть предложение распространить вышеуказанные меры защиты не только на американцев, но и на всех иностранцев, которые посягают на основополагающие права и свободы наших граждан", - сказал журналистам в среду глава комиссии, председатель комитета Госдумы седьмого созыва по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Речь, по его словам, идет о поправках в "закон Димы Яковлева" (1185348-7), внесенных правительством РФ в Госдуму 2 июня. Согласно базе данных нижней палаты, законопроект включен в примерную программу работы нижней палаты уже нового созыва на октябрь.

"Закон Димы Яковлева" сейчас предусматривает, как пояснил Пискарёв, защитные меры зеркального характера для граждан США, которые посягают на основополагающие права российских граждан - речь идёт, например, о запрете на въезд в Россию и аресте финансовых активов. Эти меры правительство предложило распространить на всех иностранцев.

Пискарёв считает, что нарушение прав россиян происходит на фоне вмешательства иностранных граждан и иноагентов в прошедшие в России парламентские выборы: так, в комиссии зафиксировали проведение иноагентами агитации, тренингов по организации провокаций на участках и распространение фейков о нарушениях.

"Закон Димы Яковлева"

Закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", широко известный как "закон Димы Яковлева" или как "ответ на американский закон Магнитского", был принят в 2012 году. По нему, в частности, граждане США не могут выступать усыновителями в России.

Помимо темы усыновления, закон предусматривает возможность введения персональных санкций в отношении граждан США, совершивших преступления против россиян, вынесших несправедливые приговоры гражданам РФ или ущемивших их права. Предусматривается запрет на въезд в РФ, арест финансовых активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями.

Сейчас первая статья закона, где перечислены эти меры, касается только граждан США. Новым законопроектом правительство предлагает расширить действие этой статьи на любых иностранцев, следует из пояснительной записки к документу. Параллельно вносятся корреспондирующие правки в закон о порядке въезда и выезда из РФ.

Свое неофициальное название "закону Димы Яковлева" дали по имени 21-месячного мальчика Димы, которого его усыновитель-американец в 2008 году оставил в одного в закрытом автомобиле на солнце. Мальчик погиб, усыновителя американский суд оправдал.