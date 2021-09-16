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Москва требует от Вашингтона прекратить вмешательство интернет-компаний в выборы в РФ

Москва требует от Вашингтона прекратить вмешательство интернет-компаний в выборы в РФ
Подготовка избирательных участков в преддверии выборов в Казани
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Россия требует от властей США принять незамедлительные меры по предотвращению вмешательства американских интернет-компаний в российские электоральные процессы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований", - сказала Захарова на брифинге.

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Она напомнила, ранее в четверг в Совете Федерации прошло заседание временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, на котором "рассматривался вопрос признаков вмешательства американских интернет-компаний, в частности, Apple и Google в российские парламентские выборы".

"Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В минувшую пятницу посол США в РФ Джон Салливан был вызван в МИД России. В ходе встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым ему заявили о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России.

Россия ждет ответа от Вашингтона после того, как предъявила доказательства о вмешательстве в российские выборы со стороны США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. Конкретные факты были переданы американскому послу (Джону Салливану, - ИФ). Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить", - сказал министр в среду журналистам.

Как рассказал Лавров, в ответ Салливан заявил, что "у него нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство". "Данные ему передали, они достаточно серьезны. Ждем ответа от наших американских коллег, почему такое происходит", - сказал глава российского МИД.

В свою очередь в сообщении, распространенном американской дипмиссией по итогам посещения Салливаном МИД России, отмечалось, что посол США встретился с Рябковым, "чтобы обсудить широкий круг двусторонних вопросов в поддержку настроя президента США Джо Байдена к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией".

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале: "Причина одна - вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства".

МИД РФ США

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