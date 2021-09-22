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Хроника последних дней СССР

Кремль отверг заявление Киева о "русском следе" в покушении на помощника Зеленского

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Попытки поиска "российского следа" в деле о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира под Киевом не имеет ничего общего с реальностью, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"К сожалению, в наше время, что бы ни произошло на Украине, никто из действующих политиков не в состоянии исключить российского следа. Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел, это, скорее, признаки излишне экзальтированного эмоционального состояния", - сказал он журналистам, комментируя слова главы фракции "Слуга народа" в украинской Раде Давида Арахамии.

Ранее в среду Арахамия допустил, что к организации покушения на Шефира могут быть причастны контрабандисты и уголовные авторитеты. По словам лидера фракции, его вторая версия - "российский след", а третья - финансово-промышленные группы, борьба с влиянием которых усилилась в последнее время.

По данным Нацполиции Украины, автомобиль Шефира был обстрелян утром 22 сентября близ села Лесники (Киевская область), ранен водитель. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, всего в автомобиль было выпущено 12 пуль.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в фейсбуке, что стрельбу вели из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля. Автомобиль Шефира не был бронирован и он не пользовался охраной.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии агентству заявил, что обстрел автомобиля Шефира связан с противодействием политике Зеленского по снижению влияния олигархов на общественные процессы.

По факту покушения на Шефира начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Украина Дмитрий Песков Сергей Шефир

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