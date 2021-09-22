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Полиция Украины сообщила о трех основных версиях покушения на помощника Зеленского

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранительные органы на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, в результате чего был ранен его водитель.

Как сообщил Клименко на брифинге в МВД Украины в среду, с учетом получения предварительным данных, Нацполиция рассматривает версию "в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство страны".

Другая версия - покушение с целью дестабилизации политической ситуации на Украине, заявил он. В рамках третьей версии рассматривается причастность иностранных спецслужб к этому инциденту.

Клименко подчеркнул, что дело находится на контроле.

В свою очередь сам Шефир заявил на брифинге, что покушение на него было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти в стране.

"Но надо понимать, что Владимир Зеленский у нас очень волевой человек, стержневой, его не запугаешь. Он выбрал правильный путь, идет своей дорогой, народ его поддерживает. Дай бог, справимся со всеми этими вещами", - сказал он.

Шефир опроверг версии покушения, услышанные им по телевизору и якобы связанные с конфликтами между ним и Зеленским. "Никаких конфликтов в команде нет. Все, что было до этого сказано - это все фейки. У нас команда дружная, слаженная и идет вперед", - подчеркнул первый помощник президента.

Он также поделился подробностями инцидента. "Ехали, вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель - молодец, поехал дальше. Мы ускорились немного. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД. Правоохранительные органы сработали оперативно ... Водителя забрала скорая помощь ... Ощущение не из приятных", - сказал Шефир.

По данным Нацполиции Украины, автомобиль Шефира обстреляли утром 22 сентября близ села Лесники в Киевской области, был ранен водитель. Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, всего в машину было выпущено 12 пуль. Раненый водитель был прооперирован.

По факту покушения на Шефира открыто уголовное производство с предварительной квалификацией - покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Сергей Шефир Игорь Клименко Украина Владимир Зеленский

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