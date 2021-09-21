"Единая Россия" получает в Госдуме 324 депутатских мандата

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" по итогам выборов в Государственную думу РФ получила, по предварительным сведениям о числе депутатских мандатов, 324 места в думе, следует из данных ЦИК РФ.

Так, "Единая Россия" получила по федеральным спискам кандидатов 126 депутатских мандатов. По итогам выборов по одномандатным округам у партии 198 депутатских мандатов. Таким образом, у партии конституционное большинство в нижней палате парламента.

Партия КПРФ в общей сложности получила 57 депутатских мандатов, из них 48 - по федеральным спискам. Третьей по количеству мест в Госдуме стала партия "Справедливая Россия - За правду", у неё 27 депутатских мандатов, из них 19 по федеральным спискам и восемь по одномандатным округам. У ЛДПР 21 депутатский мандат, только два из которых получены в результате победы кандидатов по одномандатным округам.

Партия "Новые люди", преодолевая 5% барьер на выборах, получила 13 депутатских мандатов. Также по одному депутатскому мандату у партий "Гражданская платформа", партии "Родина" и у Партии Роста. Кроме того, депутатские мандаты получат 5 самовыдвиженцев.

После обработки 100% протоколов по федеральному округу в Госдуму проходят партии "Единая Россия" (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).

После подсчета 100% протоколов УИК по одномандатным округам в Думу проходит 198 представителей "Единой России", девять кандидатов от КПРФ, восемь от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и два от ЛДПР. Кроме того, в парламент проходят по одному представителю трех непарламентских и "малых" партий: Партии Роста, "Гражданской платформы" и партии "Родина". Также в думу проходят пять самовыдвиженцев.

Выборы в Госдуму VIII созыва прошли в РФ по смешанной системе - 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.