Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сроки поставок iPhone 13 растянулись из-за вспышки коронавируса во Вьетнаме

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Время поставки моделей iPhone 13 увеличилось из-за вспышки коронавирусной инфекции во Вьетнаме, где собираются некоторые из частей смартфона. Об этом пишет Nikkei Asia cо ссылкой на информированные источники.

В частности, проблемы в цепочке поставок связаны с ограниченным выпуском модулей камеры, так как значительная часть деталей выпускается во Вьетнаме.

Поставщики Apple Inc. ранее рассчитывали, что выпуск новой модели пройдет относительно гладко и бесперебойно, так как компания мало изменила технологическое оснащение новых версий смартфона. Однако в Apple решили внедрить технологию оптической стабилизации изображения с использованием сенсорного датчика в весь модельный ряд. Ранее эта технология, позволяющая камере смартфона удерживать фокус на человеке даже во время движения, применялась только в iPhone 12 Pro Max.

В миреApple представила новый iPhone 13Apple представила новый iPhone 13Читать подробнее

Такое решение привело к необходимости в короткий срок наращивать производство модулей камеры без ущерба качеству продукции в ограниченных условиях на фоне пандемии коронавируса.

"Сборщики все еще могут выпускать новые модели iPhone, но возник дефицит предложения запчастей из-за того, что запасы модулей камеры на исходе. Мы ничего не можем сделать, кроме как отслеживать ситуацию во Вьетнаме каждый день и ждать, когда они смогут нарастить производство" - сообщил источник.

Тем не менее, как пишет Nikkei, ситуация может улучшиться примерно в середине октября, так как один из заводов в южном Вьетнаме по производству необходимых для iPhone 13 компонентов камеры возобновил свою работу.

Сейчас время на поставку iPhone 13 Pro в Китай и Японию составляет примерно 5 недель, в США – около месяца.

Apple iPhone Вьетнам

Новости по теме

Новости

Лидеры ряда стран после публикации "досье Пандоры" заявили, что не нарушали закон

Лидеры ряда стран после публикации "досье Пандоры" заявили, что не нарушали закон

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии

В парламенте Японии избрали Фумио Кисиду премьер-министром

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 октября

Власти Калифорнии назвали экологической катастрофой разлив нефти у побережья штата

Власти Калифорнии назвали экологической катастрофой разлив нефти у побережья штата

Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии ушло в отставку

КНДР восстановила связь с Южной Кореей по военной линии

В Южной Калифорнии произошел крупный разлив нефти

В Южной Калифорнии произошел крупный разлив нефти

Жертвами обрушившегося на Оман и Иран шторма стали девять человек

Жертвами обрушившегося на Оман и Иран шторма стали девять человек

Сноуден прокомментировал публикацию "досье Пандоры"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });