Сроки поставок iPhone 13 растянулись из-за вспышки коронавируса во Вьетнаме

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Время поставки моделей iPhone 13 увеличилось из-за вспышки коронавирусной инфекции во Вьетнаме, где собираются некоторые из частей смартфона. Об этом пишет Nikkei Asia cо ссылкой на информированные источники.

В частности, проблемы в цепочке поставок связаны с ограниченным выпуском модулей камеры, так как значительная часть деталей выпускается во Вьетнаме.

Поставщики Apple Inc. ранее рассчитывали, что выпуск новой модели пройдет относительно гладко и бесперебойно, так как компания мало изменила технологическое оснащение новых версий смартфона. Однако в Apple решили внедрить технологию оптической стабилизации изображения с использованием сенсорного датчика в весь модельный ряд. Ранее эта технология, позволяющая камере смартфона удерживать фокус на человеке даже во время движения, применялась только в iPhone 12 Pro Max.

Такое решение привело к необходимости в короткий срок наращивать производство модулей камеры без ущерба качеству продукции в ограниченных условиях на фоне пандемии коронавируса.

"Сборщики все еще могут выпускать новые модели iPhone, но возник дефицит предложения запчастей из-за того, что запасы модулей камеры на исходе. Мы ничего не можем сделать, кроме как отслеживать ситуацию во Вьетнаме каждый день и ждать, когда они смогут нарастить производство" - сообщил источник.

Тем не менее, как пишет Nikkei, ситуация может улучшиться примерно в середине октября, так как один из заводов в южном Вьетнаме по производству необходимых для iPhone 13 компонентов камеры возобновил свою работу.

Сейчас время на поставку iPhone 13 Pro в Китай и Японию составляет примерно 5 недель, в США – около месяца.