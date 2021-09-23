Найдены черные ящики разбившегося под Хабаровском Ан-26

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Бортовые самописцы разбившегося под Хабаровском Ан-26 в приемлемом состоянии и подлежат расшифровке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Черные ящики найдены, внешний контур поврежден, но, предположительно, носитель информации сохранился в приемлемом состоянии и может быть расшифрован", - сказал источник.

Окончательно установить состояние самописцев смогут эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Им предстоит расшифровать информацию о полете, содержащуюся в черных ящиках.

22 сентября самолет Ан-26 проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Примерно в 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа. Все они погибли. Самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы".

На фотографиях, размещенных в официальном телеграм-канале губернатора региона, видно, что фрагменты воздушного судна разбросаны на десятки метров. На кадрах также видны поваленные деревья, части самолета, обшивка и детали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию этого происшествия.