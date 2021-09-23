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Хроника последних дней СССР

В Кремле заявили, что не обсуждают введение локдауна в стране

В Кремле заявили, что не обсуждают введение локдауна в стране
Фото: "Интерфакс"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что в администрации президента не обсуждается вопрос о введении локдауна в стране в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

На вопрос журналистов, не планируются ли в руководстве страны жесткие ограничительные меры вплоть до локдаунаФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "На федеральном уровне, по крайней мере, в администрации президента, каких-то обсуждений на этот счет не ведется. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, а главным образом - внимательно отслеживают главы регионов - все-таки у них особые полномочия".

"Главам регионов виднее, но, насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр, пока где-то каких-то решений не принималось", - добавил Песков.

В четверг стало известно о резком росте числа случаев заражения коронавирусом: за сутки заболели еще 21 438 человек.

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Дмитрий Песков

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