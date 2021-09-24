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В России за сутки умерли 828 больных COVID-19

Это максимальный уровень суточной летальности с начала пандемии, по сводкам оперштаба

В России за сутки умерли 828 больных COVID-19
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В России за сутки выявили 21 379 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщил оперштаб. Умерли 828 заразившихся, это максимальный суточный показатель летальности с начала пандемии.

У 8,2% новых заболевших (1749 человек) коронавирусная инфекция протекает бессимптомно.

Днем ранее штаб сообщил о суточном приросте в 31 438 новых случаев, это был максимум с 19 августа.

В Москве за сутки зарегистрировали 2 893 случая COVID-19, днем ранее их было 3 445.

Летальность от COVID-19 растет с 21 сентября. Предыдущий антирекорд - 820 умерших - был зафиксирован 26 августа.

В Петербурге за минувшие сутки умерли 59 заболевших, в Москве - 56, в Свердловской области - 37.

Заболеваемость растет с середины сентября, врачи и чиновники пока спорят, можно ли говорить о четвертой волне пандемии.

Источник "Интерфакса" 22 сентября рассказал, что в мэрии Москвы считают, что четвертая волна COVID-19 в городе уже началась, пока чиновники не планируют вводить ограничения, но в дальнейшем не исключают возвращение QR-кодов для общепита и возвращения на удаленку до 30% персонала организаций.

Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 7 376 374 случая коронавирусной инфекции, умерли 202 273 заболевших.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 24 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус Москва Петербург Свердловская область

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