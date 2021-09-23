Поиск
Хроника последних дней СССР

В результате крушения Ан-26 под Хабаровском никто не выжил

Погибли шесть специалистов из разных городов страны

В результате крушения Ан-26 под Хабаровском никто не выжил
Фото: Телеграм-канал врио губернатора Приморского края Михаила Дегтярева/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Все находившиеся на борту самолета Ан-26, который потерпел крушение под Хабаровском, погибли, подтвердили в МЧС РФ.

"К сожалению, в результате катастрофы выживших нет", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

При крушении Ан-26 погибли шесть жителей разных регионов России, сообщается в телеграм-канале губернатора Хабаровского края. "На борту Ан-26, прибывшего в Хабаровск из Читы, находились шесть специалистов. Хабаровчан среди них нет, это жители разных городов России", - написал глава региона Михаил Дегтярев.

"Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей", - отметил губернатор.

В РоссииНайдены черные ящики разбившегося под Хабаровском Ан-26Читать подробнее

Разбившийся самолет был найден в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров. В МЧС отметили, что спасателям понадобилось более пяти часов на преодоление пешком пути по труднопроходимой таежной местности в высокогорье.

"Сводная группа МЧС России, краевых спасателей, СК России и других надзорных органов работает на месте крушения самолета", - сообщили в пресс-службе.

22 сентября самолет Ан-26 проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Примерно в 38 км от Хабаровска он исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа.

Ан-26 Хабаровский край

Новости по теме

Новости

В Кремле заявили, что не обсуждают введение локдауна в стране

В Кремле заявили, что не обсуждают введение локдауна в стране

Найдены черные ящики разбившегося под Хабаровском Ан-26

Вертолет совершил аварийную посадку в районе ижевской больницы

Задержанный признался в убийстве женщины и ее детей на Урале

Число случаев COVID в России за сутки подскочило до уровня середины августа

Число случаев COVID в России за сутки подскочило до уровня середины августа

Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Останки членов экипажа найдены на месте крушения Ан-26 под Хабаровском

Нижегородский Минздрав заявил о начале четвертой волны COVID в регионе

Мэр Краснодара решил сложить полномочия в связи с избранием в Госдуму

Мэр Краснодара решил сложить полномочия в связи с избранием в Госдуму

ФАС обязала "Магнит" и "Пятерочку" снизить цены на продукты в Подмосковье

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');