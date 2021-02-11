Вице-губернатор Петербурга не увидел причин задерживать людей с фонариками

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга не видят предпосылок к задержаниям людей с включенными фонариками во дворах 14 февраля, заявил вице-губернатор северной столицы Александр Бельский.

"Он (человек с фонариком - ИФ) же не нарушает закон, что ему может за это быть? (...) Я не вижу, чтобы к этому (к задержаниям людей с фонарями во дворах - ИФ) были какие-то предпосылки", - сказал он в онлайн-эфире издания "Фонтанка" в четверг.

"Проведение флешмоба в той или иной степени интересно. Но мы же с вами понимаем: День влюбленных и акции, которые предлагают люди - попытка достаточно популярный и известный праздник приделать себе. Пускай пробуют. Я не вижу в том, что люди зажигают фонарики, ничего плохого. Другое дело, что кто-то пытается это использовать в своих интересах", - отметил Бельский.

Вместе с тем он напомнил о действующих в городе ограничениях на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в четверг Генпрокуратура РФ предупредила о недопустимости призывов к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях.

Руководитель сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков ранее сообщил о планах провести акцию в воскресенье, 14 февраля, в России в новом формате. Во время акции, инициированной "Фондом борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иностранным агентом), жителям больших городов предлагается вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его вверх и постоять так несколько минут.

23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был арестован после прилета на родину 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.