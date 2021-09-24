Вице-губернаторы Петербурга, выигравшие выборы, освобождены от должностей

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов своим распоряжением снял с должностей своих заместителей Александра Бельского и Николая Бондаренко, сообщила пресс-служба Смольного.

Бондаренко, отвечавший в правительстве Петербурга за сферу ЖКХ и благоустройства, выиграл выборы в петербургское Заксобрание, выдвинувшись от "Единой России" по одномандатному округу №12.

Бельский, который курировал внутреннюю политику, прошел в Закс, будучи в первой пятерке партийного списка единороссов.

От должностей также были освобождены председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков и глава Выборгского района Валерий Гарнец, которые прошли в Закс по одномандатным округам №№ 2 и 11, а также глава Приморского района Николай Цед, который избрался в Государственную думу по округу №215. Все чиновники выдвигались от "Единой России".

23 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в связи с прошедшими выборами в действиях Бельского был замечен конфликт интересов.

"Мы наблюдали абсолютный конфликт интересов, когда человек, который занимается внутренней политикой, шел одновременно в депутаты и занимался избирательным процессом, часто за спиной комиссии", - отметила она и добавила, что это не должно остаться без внимания. По ее словам, ЦИК направит представления о конфликте интересов в СКР и Генпрокуратура.