Поиск
Хроника последних дней СССР

Решетников сказал, что инвестпрограмма РЖД "не потянет" ВСМ Москва-Петербург

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Проект строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург требует особой схемы финансирования, cказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Я знаю ситуацию с РЖД, экономику РЖД, сейчас она нагружена инвестпроектами. Инвестпрограмму мы сейчас обсуждаем на 2022-24 годы, она не потянет этот проект. Этот проект требует особой схемы финансирования, и, если будет принято политическим руководством решение о поддержке - будем собирать под него особую схему, есть у нас наработки по этой теме", - ответил он на вопрос, из каких источников будет финансироваться проект.

"Там скорее вопрос не в ФНБ. ФНБ - это ведь заемные деньги, по сути, длинная ликвидность с гарантированной доходностью. А там вопрос капитала - капитала нет. Нагрузка на капитал РЖД невозможна, потому что РЖД нагружаются долгами под Восточный полигон, под порты, под перевозки и т.д. Заменителем капитала могут быть только государственные гарантии", - сказал министр.

Министр финансов Антон Силуанов 21 сентября заявил, что проект может быть реализован на заемные средства.

РЖД приступили к проектированию ВСМ Москва-Петербург, его реализация может начаться в 2022 году. Стоимость проекта оценивается в 1,39 трлн рублей. Сейчас на территориях прохождения будущей ВСМ проживает около 30 млн человек. По предварительным подсчетам, пассажиропоток ВСМ к 2030 году оценивается в 23,3 млн человек. Строительство ВСМ предполагается завершить в 2027 году, время в пути между Москвой и Петербургом без учета остановок составит 2 часа 15 минут.

Москва Петербург ВСМ Максим Решетников Минэкономразвития РЖД ФНБ Антон Силуанов Минфин

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 23 сентября

Синоптики пообещали потепление в центральной России без "бабьего лета"

Госдума нового созыва впервые соберется 12 октября

Госдума нового созыва впервые соберется 12 октября

Добыча конденсата у "Газпрома" в августе упала на 50% из-за аварий

Добыча конденсата у "Газпрома" в августе упала на 50% из-за аварий

СК начал проверку обстоятельств гибели начальника пермского главка

Источник заявил, что самоубийство главы пермского СК не связано со службой

Главу управления СК по Пермскому краю нашли мертвым

Главу управления СК по Пермскому краю нашли мертвым

Мишустин напомнил металлургам о социальной ответственности

В Минприроды опровергли информацию о планах разрешить охоту на белого медведя

В Минприроды опровергли информацию о планах разрешить охоту на белого медведя

В РФ заявили, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Эстонии

В РФ заявили, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Эстонии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');