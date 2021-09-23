Решетников сказал, что инвестпрограмма РЖД "не потянет" ВСМ Москва-Петербург

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Проект строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург требует особой схемы финансирования, cказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Я знаю ситуацию с РЖД, экономику РЖД, сейчас она нагружена инвестпроектами. Инвестпрограмму мы сейчас обсуждаем на 2022-24 годы, она не потянет этот проект. Этот проект требует особой схемы финансирования, и, если будет принято политическим руководством решение о поддержке - будем собирать под него особую схему, есть у нас наработки по этой теме", - ответил он на вопрос, из каких источников будет финансироваться проект.

"Там скорее вопрос не в ФНБ. ФНБ - это ведь заемные деньги, по сути, длинная ликвидность с гарантированной доходностью. А там вопрос капитала - капитала нет. Нагрузка на капитал РЖД невозможна, потому что РЖД нагружаются долгами под Восточный полигон, под порты, под перевозки и т.д. Заменителем капитала могут быть только государственные гарантии", - сказал министр.

Министр финансов Антон Силуанов 21 сентября заявил, что проект может быть реализован на заемные средства.

РЖД приступили к проектированию ВСМ Москва-Петербург, его реализация может начаться в 2022 году. Стоимость проекта оценивается в 1,39 трлн рублей. Сейчас на территориях прохождения будущей ВСМ проживает около 30 млн человек. По предварительным подсчетам, пассажиропоток ВСМ к 2030 году оценивается в 23,3 млн человек. Строительство ВСМ предполагается завершить в 2027 году, время в пути между Москвой и Петербургом без учета остановок составит 2 часа 15 минут.