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Магистраль Петербург-Москва-Казань включена в проект транспортной стратегии РФ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Проект новой транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года предполагает создание высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург - Москва - Казань. "Интерфакс" ознакомился с документом.

"Высокоскоростная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург - Москва - Казань объединит крупнейшие агломерации европейской части Российской Федерации в зоны двухчасовой доступности", - говорится в проекте стратегии.

РЖД приступили к проектированию ВСМ Москва-Петербург, его реализация может начаться в 2022 году. Стоимость строительства оценивается в 1,39 трлн рублей. Сейчас на территориях прохождения будущей ВСМ проживает около 30 млн человек. По предварительным подсчетам, пассажиропоток ВСМ к 2030 году оценивается в 23,3 млн человек. Строительство ВСМ предполагается завершить в 2027 году, время в пути между Москвой и Петербургом без учета остановок составит 2 часа 15 минут.

В последние несколько лет проект ВСМ Москва-Казань активно прорабатывался. Предполагалось, что строительные работы могут начаться в 2019 году с участка Железнодорожный (Подмосковье) - Гороховец (Владимирская область). В марте 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что строительство отложили из-за большой финансовой емкости объекта. В апреле текущего года замглавы РЖД Андрей Макаров сообщал, что монополия завершила разработку документации по проекту высокоскоростной магистрали Москва-Казань.

Санкт-Петербург Москва Казань РЖД

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