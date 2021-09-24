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Хроника последних дней СССР

СК подтвердил обнаружение останков членов экипажа разбившего Ан-26

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Следователи обнаружили останки членов экипажа на месте крушения Ан-26 под Хабаровском, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

Она отметила, что останки погибших направят в экспертные учреждения для проведения судебных медицинских и геномных экспертиз.

В ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали повреждения и расположение обломков самолета, а также состояние и показания приборов управления и навигационного оборудования, отмечается в пресс-релизе. Обнаружены и изъяты личные вещи пострадавших.

"Ведутся поиски бортового самописца с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, которые необходимы для установления обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

23 сентября об обнаружении останков экипажа самолета сообщал информированный источник.

22 сентября самолет Ан-26 проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Примерно в 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа. Все они погибли. Самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы".

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию этого авиационного происшествия.

Самолет упал в труднодоступном месте, в тайге, в районе Большехехцирского заповедника. Добраться туда спасатели и следователи могли только пешком. На месте происшествия для дальнейшей работы планируется оборудовать посадочную площадку для вертолета МЧС.

Ан-26 Хабаровский край

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