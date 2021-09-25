Вертолетную площадку подготовили на месте крушения Ан-26 возле Хабаровска

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На месте крушения самолета Ан-26 на горе Хребтовой в районе Хабаровска группировка МЧС России завершила работы по подготовке площадки для посадки вертолета, сообщает пресс-служба регионального главка в субботу.

"В квадрате 50х50 метров полностью вырублены и выкорчеваны деревья и кустарники. Чтобы очистить этот участок тайги от густой растительности практически вручную с применением бензопилы и подручных средств и инструментов спасателям потребовалось чуть больше суток. Работы велись днем, а также с наступлением темноты", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте продолжаются следственные мероприятия. Для жизнеобеспечения спасателей и представителей следственных органов развернут полевой палаточный лагерь. В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Хабаровскому краю продолжает работать оперативный штаб. Ведется сбор и анализ поступающей информации. Психологи МЧС оказывают психологическую помощь родственникам погибшего экипажа.

Как сообщалось, 22 сентября самолет Ан-26 проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Примерно в 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа. Обломки самолета спасатели обнаружили на следующий день с борта вертолета Ми-8, участвовавшего в поисковой операции. Добираться до места падения спасателям и следователям пришлось несколько часов. Установлено, что все шесть членов экипажа погибли.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию этого авиационного происшествия.