В Кремле заявили, что не могут вмешиваться в дело топ-менеджера "НОВАТЭКа"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова оказать главному финансовому директору ПАО "НОВАТЭК" Марку Джетвею, но не может вмешиваться в его конфликт с американским правосудием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Поскольку этот человек также является гражданином Российской Федерации, если я правильно понимаю, то есть у него двойное гражданство, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, интересуемся обстоятельствами дела, и, конечно, со стороны наших диппредставительств мы будем готовы оказать все необходимое содействие", - сказал он журналистам.

При этом Песков обратил внимание на то, что Джетвей также является гражданином США и "несет в плане налогов определенные обязательства".

"В данном случае мы не имеем никакой возможности вмешиваться в эти процессы", - добавил представитель Кремля.

Пескова также попросили прокомментировать информацию о том, что в качестве бенефициара активов Джетвей указывал свою жену, которая является гражданкой РФ. В частности, журналисты поинтересовались, может ли этот факт вызвать особенно пристальное внимание со стороны Кремля.

"Для нас главное, чтобы все законные права граждан РФ были обеспечены. Это является абсолютным приоритетом. Законные права на юридическую защиту", - подчеркнул он.

Американские власти предъявили Джетвею обвинение в сокрытии активов для уклонения от налогов. Как говорится в сообщении Минюста США, Джетвей арестован, ему угрожают длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения.

По версии налоговиков, в период с 2005 по 2016 год Джетвей при помощи офшорных счетов скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Объем средств на счетах Джетвея в швейцарском банке, которые он, по версии обвинения, скрывал от властей США, на пике доходил до $93 млн. Чтобы не декларировать эти средства, Джетвей предпринимал целенаправленные шаги, в частности, указывая свою жену, гражданку России, в качестве бенефициара активов.