Адвокат заявил, что финдиректору "НОВАТЭКа" в США грозит до 40 лет тюрьмы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Задержанный в США финансовый директор ПАО "НОВАТЭК" Марк Джетвей вряд ли может рассчитывать на мягкое наказание, если будет признан виновным в инкриминируемых ему деяниях, топ-менеджеру грозит до 40 лет тюрьмы, считает управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин.

"Маловероятно, что даже при заключении сделки со следствием и возмещении ущерба наказание может быть очень мягким, если его признают виновным по обвинениям, которые опубликовал Минюст США", - сказал юрист "Интерфаксу".

Адвокат отметил, что по законодательству США Джетвею, в случае признания его вины, грозит до 20 лет лишения свободы за каждое мошенничество с использованием электронных средств связи, пять лет тюремного заключения за каждую неспособность предоставить информацию о подсчете данных FBAR (отчетность по счетам в иностранных банках - ИФ), пять лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, пять лет за предоставление ложных показаний, три года по каждому пункту оказания помощи в подготовке ложной налоговой декларации и один год тюрьмы за каждое умышленное непредставление налоговой декларации.

"Иными словами, ему грозит по минимуму около 40 лет лишения свободы", - сказал адвокат.

О задержании финдиректора "НОВАТЕКа" стало известно 23 сентября. Американские власти предъявили Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов.

Как говорится в сообщении Минюста США, Джетвей арестован, ему угрожают длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения. По версии налоговиков, в период с 2005-го по 2016 год Джетвей при помощи офшорных счетов скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Объем средств на счетах Джетвея в швейцарском банке, которые он, по версии обвинения, скрывал от властей США, на пике доходил до $93 млн. Чтобы не декларировать эти средства, Джетвей предпринимал целенаправленные шаги, в частности, указывая свою жену, гражданку России, в качестве бенефициара активов.

В самом "НОВАТЕКе" заверили, что арест в США заместителя председателя правления, главного финансового директора Марка Джетвея не повлияет на работу компании.