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Прокуратура США попросила назначить залог в $80 млн для финдиректора "НОВАТЭКа"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Прокуроры США просят установить для арестованного главного финансового директора ПАО "НОВАТЭК" Марка Джетвея залог в $80 млн, следует из ходатайства, размещенного в электронной базе окружного суда США по Среднему округу штата Флорида.

"Государственное обвинение предлагает суду установить следующие условия освобождения для обвиняемого Марка Джетвея: в $80 млн; для обеспечения этого залога привлечение ценных бумаг на счету обвиняемого в Morgan Stanley...", - говорится в ходатайстве прокуроров.

Кроме того, в качестве условий для возможного освобождения Джетвея прокуроры запросили наличие двух поручителей и отслеживание нахождения обвиняемого с помощью электронного браслета.

"Ответчику грозит внушительный тюремный срок по предъявленным обвинениям. У него есть мотив и возможности сбежать из Соединенных Штатов и находиться вне досягаемости для правительства", - отмечается в ходатайстве.

Прокуроры уточняют, что Джетвей, помимо американского, имеет гражданство России, с которой у США нет договора об экстрадиции.

Он также является гражданином Италии, добавляют они.

Судебные слушания по делу Джетвея продолжатся 24 сентября в 10.00 (17.00 по мск).

Как сообщалось, американские власти предъявили главному финансовому директору ПАО "НОВАТЭК" Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов.

Как говорится в сообщении Минюста США, Джетвей арестован, ему угрожают длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения. По версии налоговиков, в период с 2005 по 2016 гг Джетвей при помощи офшорных счетов скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Объем средств на счетах Джетвея в швейцарском банке, которые он, по версии обвинения, скрывал от властей США, на пике доходил до $93 млн. Чтобы не декларировать эти средства, Джетвей предпринимал целенаправленные шаги, в частности, указывая свою жену, гражданку России, в качестве бенефициара активов.

Дело Джетвея будет рассматривать окружной судья штата Флорида Джон Бадаламенти, сказано в сообщении.

США Марк Джетвей НОВАТЭК

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