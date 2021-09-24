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Хроника последних дней СССР

КПРФ удалила со своего сайта призывы к массовым мероприятиям

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Администратор сайта КПРФ удалил незаконно размещенную информацию с призывами к массовым мероприятиям, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре.

РКН накануне, 23 сентября, направил редакции официального сайта КПРФ уведомление о необходимости удалить противоправный контент, касающийся призывов к массовым мероприятиям, заявили в ведомстве.

"В настоящий момент администратор сайта исполнил требование ведомства, удалив запрещенную информацию", - уточняется в сообщении.

Ранее КПРФ в своем официальном твиттере сообщили о том, что РКН потребовал от редакции сайта ЦК КПРФ удалить анонс акции в центре Москвы.

Между тем, в партии с претензиями регулятора не согласны. "Материалы, размещенные на сайте КПРФ, не противоречат законодательству (...) проводится встреча с депутатами. В той публикации, к которой возникли вопросы у Роскомнадзора, внесены правки", - сказал "Интерфаксу" секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу предупредили о незаконности акции КПРФ 25 сентября в центре Москвы в связи с эпидемиологической обстановкой и предложили отказаться от ее проведения.

В департаменте сообщили, что ранее в правительство Москвы поступало уведомление о проведении 25 сентября публичного мероприятия в форме митинга в центре Москвы с количеством участников до 5 тыс. человек.

"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года в городе продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий, в связи с чем, проведение митинга не было согласовано", - сказали в департаменте.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, в настоящее время отдельные инициаторы указанной акции заявляют, что она пройдет в формате встречи депутатов с избирателями и распространяют в интернете призывы принять в ней участие.

"Отметим, что в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона (...) встречи депутата Государственной Думы с избирателями проводятся в пределах территории, определенной данному депутату Государственной Думы, в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях, при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи", - сказали в пресс-службе.

В департаменте сообщили, что заявленная для проведения акции территория не соответствует указанным требованиям, поэтому проведение встречи "недопустимо".

"В связи с изложенным предлагаем инициаторам акции воздержаться от ее проведения, а гражданам - от участия в ней. Также сообщаем, что в случае проведения указанного мероприятия лица, принимавшие в нём участие, могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке", - сказали в пресс-службе.

КПРФ Роскомнадзор

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