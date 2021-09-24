Роскомнадзор потребовал от КПРФ удалить анонс акции на Пушкинской площади

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от редакции сайта ЦК КПРФ удалить анонс акции на Пушкинской площади, говорится в сообщении в официальном твиттере КПРФ.

"Роскомнадзор направил в редакцию сайта ЦК КПРФ уведомление о возможной блокировке сайта партии за анонсы Всероссийской акции протеста и проведения акции на Пушкинской пл. (...)", - говорится в сообщении.

Между тем, в партии с претензиями регулятора не согласны. "Материалы размещенные на сайте КПРФ не противоречат законодательству. (...) проводится встреча с депутатами. В той публикации, к которой возникли вопросы у Роскомнадзора внесены правки", - сказал "Интерфаксу" Обухов.

Ранее зампредседателя ЦК партии Владимир Кашин заявил "Интерфаксу", что КПРФ планирует провести акции в Москве по итогам выборов в Госдуму. "Мы запланировали акции в Москве на 25 сентября и на 3 октября, подали заявки на эти даты", - сказал Кашин.

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что три акции (на 20, 21 и 25 сентября), запланированные на Пушкинской площади в Москве из-за результатов выборов, не согласованы.