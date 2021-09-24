Власти Москвы напомнили КПРФ о коронавирусе

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В московском департаменте региональной безопасности напомнили, что заявленные КПРФ акции протеста против итогов думских выборов не согласованы из-за пандемии. Встреча с депутатами-коммунистами, которую также анонсировала партия, планируется на неподходящей территории и также будет незаконной.

Чиновники предложили КПРФ отказаться от проведения мероприятий 25 сентября.

В департаменте сказали, что получили уведомление от коммунистов о проведении 25 сентября митинга в центре Москвы с участием до 5000 человек.

"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года в городе продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий, в связи с чем, проведение митинга не было согласовано", - сказали в департаменте.

По словам чиновников, теперь отдельные инициаторы митинга говорят, что проведут ее в формате встречи депутатов с избирателями и распространяют в интернете призывы принять в ней участие.

"Отметим, что в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона (...) встречи депутата Государственной Думы с избирателями проводятся в пределах территории, определенной данному депутату Государственной Думы, в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях, при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи", - сказали в пресс-службе департамента. Там добавили, что заявленная для проведения встречи территория не соответствует указанным требованиям, поэтому проведение встречи "недопустимо".

"В связи с изложенным предлагаем инициаторам акции воздержатся от ее проведения, а гражданам - от участия в ней. Также сообщаем, что в случае проведения указанного мероприятия, лица, принимавшие в нём участие, могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке", - сказали в пресс-службе.

КПРФ 20 сентября заявила о несогласии с результатами думских выборов и объявила, что проведет акции протеста 20 и 25 сентября, а также 3 октября. 20 сентября вечером прошел митинг на Пушкинской площади. 24 сентября ГУ МВД Москвы сообщило, что 30 его участников привлечены к административной ответственности за нарушение порядка проведения собраний (ст. 20.2 КоАП). Полиция предостерегла от попыток проводить очередные митинги.

Роскомнадзор потребовал удалить с сайта компартии анонс Всероссийской акции протеста.

В партии с претензиями регулятора не согласны. "Материалы, размещенные на сайте КПРФ, не противоречат законодательству. (...) проводится встреча с депутатами. В той публикации, к которой возникли вопросы у Роскомнадзора, внесены правки", - сказал "Интерфаксу" секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Прокуратура Москвы сообщила, что вынесла предостережения шести гражданам за публикацию анонсов акции 25 сентября.

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил днем в пятницу, что его задержали и вменили нарушение правил организации акции за то, что он сообщил в соцсетях о намечающихся встречах с депутатами от КПРФ.