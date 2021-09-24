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Всего 2% привитых от COVID в РФ заразились штаммом "дельта"

Среди умерших после заражения коронавирусом в России привитых почти нет, заявила Анна Попова

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Только 2% привитых от коронавируса в РФ заразились штаммом "дельта", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Около 2%, не больше", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) в пятницу, отвечая на вопрос о том, какой процент вакцинированных среди заболевших штаммом "дельта". С учетом того, что сегодня уже 47 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины, можно сделать "совершенно обоснованный вывод", что "российские вакцины очень эффективны", отметила она.

Попова также заявила, что 47 млн взрослых россиян, получивших хотя бы одну дозу препарата, - это меньше половины от общего количества граждан.

Глава Роспотребнадзора добавила, что "из числа ежедневно погибающих в стране привитых практически нет". "Вакцины защищают от тяжелого течения, от реанимации и от летального исхода", - сказала она.

За минувшие сутки в РФ поставлен новый антирекорд по числу летальных исходов - умерли 828 пациентов, это наибольшее значение за всю пандемию. Рост смертей начался со вторника, 21 сентября, превысив 800 случаев за сутки, постепенно приближаясь к предыдущему максимуму, зафиксированному 26 августа - 820 скончавшихся.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 24 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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