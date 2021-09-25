В России за сутки выявили более 22 тысяч новых случаев COVID-19

Карантинный центр в Коммунарке Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 041 случай, это максимум с 14 августа, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 041 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 924 (8,7%) без клинических проявлений", - говорится в его сообщении.

В РФ вторую неделю наблюдается рост числа новых заболевших, серьезный скачок произошел 23 сентября, данные субботы снова показывают рост по сравнению со значениями пятницы, разница между суточными выявлениями составила 662 случая: 21 379 заболевших 24 сентября, против 22 041 в субботу, 25 сентября. Эпидемиологи объясняют это, прежде всего, сезонными факторами.

Аналогичные значения, превышающие 22 тыс. выявлений, были 14 августа, но в тот период в стране наблюдался спад заболеваемости после июльского роста из-за распространения штамма "дельта".

В Москве за сутки выявлено 3 211 новых случаев коронавируса, накануне сообщалось о 2 893 заболевших. В Санкт-Петербурге - 1 907 (1 874 накануне), в Московской области - 1 106 (1 008 24 сентября).

За минувшие сутки от коронавируса умерли 822 пациента, это меньше, чем накануне, когда был "поставлен" новый антирекорд летальных исходов - 826 скончавшихся. Наибольше число смертей в Москве - 63, это максимум значений с 8 августа, в Петербурге - 50, в Свердловской области - 40.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 398 тыс. 415 случаев коронавирусной инфекции, 203 095 умерших и 6 млн 590 тыс. 933 выписанных, в том числе 16 325 выписаны за последние сутки, из ни 1 245 выздоровевших приходится на Москву.