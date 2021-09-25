Две реки в Сочи вышли из берегов и затопили поселковые улицы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти Сочи сообщают в субботу о резком поднятии уровня воды в реках Лазаревского района, из-за чего подтопленными оказались улицы трех поселков.

Как рассказал в своем официальном телеграм-аккаунте мэр города Алексей Копайгородский, "сегодня утром, в районе 8 часов, из-за сильного ливня резко поднялся уровень воды в реке Буу Лазаревского района". По его словам, в зоне подтопления оказалась улица Фруктовая, сейчас там дежурят спасатели, бригады коммунальных, ресурсоснабжающих организаций и сотрудники мэрии.

Он также сообщил, что поднимается уровень реки Лоо. "Мы уже организовали дежурство и спецтехнику на проблемных точках. Пока опасные явления на территории Сочи зафиксированы только в Верхнелооском сельском округе", - отметил мэр.

По его словам, к непогоде Сочи готов, сил и средств достаточно.

Копайгородский призвал жителей и автомобилистов оставаться дома до окончания ливня и завершения откачки воды с трасс.

Он отметил, что для координации всех сил и немедленного реагирования на резкое изменение погодных условий действует муниципальный оперативный штаб. Все городские службы переведены в круглосуточный режим работы. Во всех внутригородских районах сформированы бригады, перебазирована техника для оперативного устранения последствий непогоды.

Ранее МЧС России распространили штормовое предупреждение о непогоде в Сочи с ливнями, грозами и сильным ветром 25 и 26 сентября.