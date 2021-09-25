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Движение на федеральной трассе в Сочи ограничено из-за затопления

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Движение на федеральной автодороге "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия" в Сочи ограничено в связи с затоплением проезжей части, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

"В результате выпадения обильных осадков произошло затопление федеральной автомобильной дороги "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия" в поселке Вардане Лазаревского района. Сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение автомобилей на участке данной автодороги в районе 147 км", - говорится в сообщении.

На месте работают три экипажа Госавтоинспекции, в настоящее время осадки продолжаются. Госавтоинспекция Краснодарского края просит воздержаться от поездок через данный участок.

Сочи

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