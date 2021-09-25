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Хроника последних дней СССР

На федеральной трассе в Сочи восстановили движение

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Восстановлено движение на федеральной автодороге "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия" в Сочи, ранее ограниченное в связи с затоплением проезжей части, сообщает в субботу пресс-служба администрации Сочи.

"Наблюдается затруднение проезда на участке в районе Лоо, машины проезжают, но с ограниченной скоростью. На остальных участках вода спала, ливневки справились. Держим ситуацию под контролем", - приводятся в сообщении слова и.о. начальника ФКУ Упрдор "Черноморье" Андрея Жукова.

Отмечается, что перекрытие на участках в районе населенных пунктов Лоо, Вардане и Буу снято.

Для координации всех сил и немедленного реагирования на резкое изменение погодных условий в городе работает муниципальный оперативный штаб. Все городские службы переведены в круглосуточный режим работы. Во всех внутригородских районах сформированы бригады, перебазирована техника для оперативного устранения последствий неблагоприятных погодных явлений.

Ранее сообщалось, что движение на федеральной автодороге "Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия" в поселке Вардане Лазаревского района было ограничено утром 25 сентября из-за выпадения обильных осадков.

Между тем все объекты Сочинского национального парка, в том числе, парк "Дендрарий", закрыты в субботу из-за ливня и ветра, сообщает отдел по связям с общественностью нацпарка. Отмечается, что они будут закрыты до улучшения погодных условий.

Сочи

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