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Хроника последних дней СССР

Три поселка в Сочи затопили ливневые дожди

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Залповые ливни подтопили три поселка в Сочи, перекрыто автомобильное движение на федеральной трассе Джубга-Сочи.

"В Сочи из-за сильного ливня утром 25 сентября произошло частичное подтопление проезжей части трассы Джубга-Сочи 147 в Лазаревском районе. В настоящее время для обеспечения безопасности трасса временно перекрыта в районе населенных пунктов Лоо, Вардане и Буу", - сообщает пресс-служба администрации Сочи в субботу.

Власти Сочи держат на контроле ситуацию в городе в связи с непрекращающимися осадками.

"На всех реках установлены автоматические датчики, сообщений об опасном подъеме уровня воды пока больше не поступало", - цитирует пресс-служба начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадима Снегирева.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС России сообщают о работе круглосуточного штаба.

"Наиболее интенсивные прошли на Черноморском побережье в Туапсинском районе, Сочи и юго-восточные районы края. Осадки продолжатся, - сказали в пресс-службе. - По горным рекам наблюдаются колебания уровней воды без достижения опасных явлений (ОЯ)".

На контроле Главного управления три экстренных предупреждения. Как отмечается, в течение суток 25 и 26 сентября местами на территории края ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/м, на реках подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, а также имеется опасность формирования смерчей.

Сочи

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