Единороссы получили в Госдуме 324 мандата из 450

ЦИК признал думские выборы состоявшимися

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком признал думские выборы состоявшимися, на них "Единая Россия" получила 324 мандата из 450, объявила председатель комиссии Элла Памфилова. Член комиссии от КПРФ Евгений Колюшин выразил особое мнение о несогласии с итоговыми результатами выборов.

КПРФ получит в Думе VIII созыва 57 мест, партия "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13".

По словам Памфиловой, "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получают по одному мандату, и еще пять мест займут кандидаты-самовыдвиженцы.

Она уточнила, что это "общее распределение 450 мандатов с учетом результатов по федеральному избирательному округу и по одномандатным округам".

На 16 участках в 9 регионах - Санкт-Петербурге, Калмыкии, Крыму, Ставропольском крае, Ивановской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Тверской областях - итоги голосования на думских выборх были отменены, сказала также глава ЦИК.

Голосование проводилось с 17 по 19 сентября. В эти дни прошли более более 4,4 тысячи избирательных кампаний регионального и местного уровней в 85 субъектах. По оценке ЦИК, явка на выборах составила 51,72%.

"За все время проведения голосования с 17 по 19 сентября и на этой неделе вплоть до вечера вчерашнего дня к нам не поступило ни одной жалобы на действие или бездействие нижестоящих комиссий", - сказала Памфилова, уточнив, что речь идет о жалобаах, требующих коллегиального рассмотрения на заседании комиссии.

В четверг вечером в ЦИК пришло обращение от партии "Яблоко" - "большой такой теоретический опус, точно не к нам", заявила Памфилова.

"На сей момент признано комиссиями недействительными 40605 бюллетеней, это 0,0004%, это значит десятитысячная доля процента от числа бюллетеней, выданных избирателю (...) на 157 избирательных участках в 43 регионах страны", - сказала она.

23 сентября в "Единой России" сообщили, что первое пленарное заседание Думы нового созыва состоится 12 октября.