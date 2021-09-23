Трое детей пострадали в ДТП из-за пьяного водителя без прав в Красноярском крае

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Два подростка и двухлетняя девочка-пассажир пострадали в аварии по вине пьяного водителя в Красноярском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону

ДТП произошло вечером в среду в селе Долгий мост Абанского района.

23-летний водитель автомобиля Toyota Corolla во время обгона столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. После этого Toyota наехала на двух мальчиков 12 и 13 лет, которые шли домой по обочине дороги.

Также в момент аварии открылась задняя дверь Toyota, и из машины выпала двухлетняя девочка, которая ехала на заднем сидении вместе со своей мамой. Уточняется, что ни водитель, ни пассажиры, в том числе ребенок, пристегнуты не были. Кроме того, девочка перевозилась без детского удерживающего устройства.

"Все дети с различными травмами были госпитализированы в районную больницу. У водителя Toyota имелись признаки опьянения, что подтвердилось и показаниями прибора – 0,30 мг/л. Кроме того, он никогда не обучался в автошколе и не получал водительское удостоверение. Машину он приобрел в мае этого года, однако так и не зарегистрировал в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В отношении водителя составлен ряд административных материалов, сумма штрафов превысила 10 тыс. рублей. Также виновнику ДТП назначен административный арест до 12 суток за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас машина помещена на спецстоянку.

Мать пострадавшей девочки привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.