В России за сутки выявлено почти 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

Карантинный центр в Коммунарке Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 22 498 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 498 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 758 (7,8%) без клинических проявлений", - говорится в его сообщении.

Число новых выявлений коронавируса в РФ в воскресенье по сравнению с данными субботы увеличилось.

Наибольшее число заболевших в Москве - 3 275, накануне сообщалось о 3 211 заражениях, в Санкт-Петербурге - 2 055 (1 907 в субботу), в Московской области - 1 215 случаев (1 106 по данным на 25 сентября). В целом постепенный рост заболеваемости наблюдается почти во всех крупных городах, о чем и предупреждали эпидемиологи.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 805 пациентов. Впереди по числу смертей Москва, в столице за сутки скончались 59 человек, в Петербурге - 56, в Свердловской области - 38.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 420 тыс. 913 случаев коронавирусной инфекции, 203 900 умерших и 6 млн 604 тыс. 604 выписанных, в том числе 13 671 выписан за последние сутки, из них 1 213 приходится на Москву.