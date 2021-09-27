Суд подтвердил приговор бывшему замначальника приморской колонии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд отклонил апелляцию и подтвердил приговор бывшему замначальника исправительной колонии, который приговорен к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Приговор вступил в силу, сообщила прокуратура региона.

Первый приговор ему в ноябре 2020 года вынес Чугуевский районный суд.

Суды установили, что он, угрожая заключенным ухудшением условий содержания и наказаниямио, требовал, чтобы они за свой счет покупали нужные колонии инструменты.

Отбывать наказание ему приходится в колонии общего режима.