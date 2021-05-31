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Бывший начальник Липецкого УФСИН получил условный срок

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правобережный районный суд Липецка признал бывшего начальника областного УФСИН Геннадия Чейкина виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и оправдал по трем коррупционным статьям сообщила пресс-служба областного суда.

Подсудимый приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей.

Чейкина обвиняли по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в виде денег должностным лицом через посредника за незаконные действия в пользу взяткодателя, совершённое в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159.5 УК (мошенничество в сфере страхования) ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 159.5 УК (покушение на мошенничество в сфере страхования) и по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, Чейкин в 2016 году, занимая должность начальника УФСИН, через заместителя получил 1,5 млн рублей от директора Усманского завода растительных масел. За это с заводом были заключены госконтракты на поставку в пенитенциарные учреждения 500 тонн растительного масла на сумму более 35 млн рублей. Ему также вменяли незаконное получение 200 тысяч рублей по страховке за то, что он выдал травму, полученную в нерабочее время, за служебную.

Заместитель Чейкина Антонина Орлова приговорена к пяти годам колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве, получение взятки и превышение должностных полномочий.

Чейкин был задержан в феврале 2019 года.

Липецкая область ФСИН Геннадий Чейкин Правобережный суд

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