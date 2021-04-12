ФСИН заявила к бывшему замглавы ведомства и его соучастникам иск почти на 158 млн руб.

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - ФСИН России заявила иск о возмещении ущерба почти на 158 млн руб. к бывшему заместителю директора службы Олегу Коршунову и еще двоим фигурантам, осужденным по одному из его дел.

Соответчиками Коршунова по иску проходят экс-начальник финансово-экономического управления ФСИН Светлана Алексеева и бывший начальник отдела управления тылового обеспечения службы Алексей Данилов. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Кузьминского суда Москвы, в качестве возмещения ущерба, причиненного преступлением, ФСИН требует от Коршунова и Алексеевой 43 190 425 руб. и еще 114 724 846 руб. - от них же и Данилова.

Подготовка по иску (беседа) состоится 29 апреля.

Коршунов, Алексеева и Данилова в 2020 году были осуждены к девяти, семи с половиной и пяти годам лишения свободы соответственно.

Коршунов был признан виновным в двух эпизодах особо крупной растраты, Алексеева - в получении двух особо крупных взяток и двух эпизодах пособничества растрате, Данилов - в пособничестве растрате.

При этом суд оправдал Коршунова за непричастностью к преступлению по обвинению в получении взятки.

Дело о хищении средств ФСИН

Согласно фабуле эпизода о растрате, денежные средства ФСИН на общую сумму более чем в 157 млн руб. были похищены в 2015-2016 годах через контракты на поставку автомобильного топлива и сахара для нужд службы, заключенные с ООО "Энергоресурс" по завышенным ценам. Компания, как установило следствие, была подконтрольна знакомой Коршунова и Алексеевой - предпринимательнице Марине Дюковой.

В 2019 году Коршунов был приговорен к семи годам колонии общего режима за хищение более 263 млн руб. при производстве и поставке обуви для ФСИН.

В настоящее время в отношении Коршунова продолжается расследование по делу о хищениях при строительстве следственного изолятора в Симферополе.

Коршунов не признает вину ни по одному из вмененных ему преступлений. Его защита заявляла, что доказательная база обвинения построена "на сфабрикованных показаниях свидетелей".