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ФСИН заявила к бывшему замглавы ведомства и его соучастникам иск почти на 158 млн руб.

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - ФСИН России заявила иск о возмещении ущерба почти на 158 млн руб. к бывшему заместителю директора службы Олегу Коршунову и еще двоим фигурантам, осужденным по одному из его дел.

Соответчиками Коршунова по иску проходят экс-начальник финансово-экономического управления ФСИН Светлана Алексеева и бывший начальник отдела управления тылового обеспечения службы Алексей Данилов. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Кузьминского суда Москвы, в качестве возмещения ущерба, причиненного преступлением, ФСИН требует от Коршунова и Алексеевой 43 190 425 руб. и еще 114 724 846 руб. - от них же и Данилова.

Подготовка по иску (беседа) состоится 29 апреля.

Коршунов, Алексеева и Данилова в 2020 году были осуждены к девяти, семи с половиной и пяти годам лишения свободы соответственно.

Коршунов был признан виновным в двух эпизодах особо крупной растраты, Алексеева - в получении двух особо крупных взяток и двух эпизодах пособничества растрате, Данилов - в пособничестве растрате.

При этом суд оправдал Коршунова за непричастностью к преступлению по обвинению в получении взятки.

Дело о хищении средств ФСИН

Согласно фабуле эпизода о растрате, денежные средства ФСИН на общую сумму более чем в 157 млн руб. были похищены в 2015-2016 годах через контракты на поставку автомобильного топлива и сахара для нужд службы, заключенные с ООО "Энергоресурс" по завышенным ценам. Компания, как установило следствие, была подконтрольна знакомой Коршунова и Алексеевой - предпринимательнице Марине Дюковой.

В 2019 году Коршунов был приговорен к семи годам колонии общего режима за хищение более 263 млн руб. при производстве и поставке обуви для ФСИН.

В настоящее время в отношении Коршунова продолжается расследование по делу о хищениях при строительстве следственного изолятора в Симферополе.

Коршунов не признает вину ни по одному из вмененных ему преступлений. Его защита заявляла, что доказательная база обвинения построена "на сфабрикованных показаниях свидетелей".

ФСИН Олег Коршунов Светлана Алексеева Алексей Данилов Кузьминский суд Москва

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