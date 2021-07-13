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Оправданный по делу о пытках бывший начальник ИК-1 отсудил себе зарплату

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Ярославле Заволжский суд взыскал в пользу бывшего начальника колонии № 1 Игита Михайлова, оправданного по делу о пытках заключенных, компенсацию за расходы на оплату услуг адвокатов и недополученный заработок, сообщила пресс-служба областного суда.

Дело о пытках в ярославской колонии

Суд взыскал в пользу Михайлова 129 300 рублей в счет возмещения расходов по оплате адвокатов, а также 445 900 рублей недополученного заработка. Заявитель требовал и выплаты положенных ему премий, но в этом суд ему отказал.

Заволжский суд в ноябре 2020 года оправдал руководителей ИК-1 Дмитрия Николаева и Игита Михайлова - по основному делу об избиениях заключенных - в связи с отсутствием события преступления. Суд признал за ними право на реабилитацию.

Шестеро сотрудников колонии получили от 3 до 3 лет и 5 месяцев колонии общего режима. Они были освобождены в зале суда. Четверо сотрудников ИК-1 приговорены к четырем годам лишения свободы, еще один - к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Суд и следствие установили, что сотрудники ИК-1 в июне 2017 года избили осужденного Евгения Макарова, причинив ему телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

ИК-1 Игит Михайлов Ярославская область Заволжский суд Евгений Макаров

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