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Путин и Эрдоган встретятся лично

Путин и Эрдоган встретятся лично
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет очной, хотя глава российского государства продолжает проводить все остальные мероприятия в режиме видеосвязи, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он подтвердил, что подготовка к визиту Эрдогана, намеченному на среду, продолжается. Пресс-секретарь президента пояснил, что проведение мероприятий с участием Путина по видеосвязи является мерой предосторожности.

По его словам, лидеры обсудят некоторые международные вопросы. "Региональные проблемы. Я думаю, в первую очередь, Сирия будет на повестке дня, конечно, Афганистан, традиционный обмен мнениями по Ливии и другие международные вопросы", - сказал Песков.

Он также отметил, что президенты обсудят и общие дела в двусторонних отношениях, в том числе совместные проекты в области экономики. "Много операторов этих отношений. В этом заинтересованы компании двух стран. Президенты всегда это обсуждают", - рассказал пресс-секретарь.

Песков опроверг сообщения о том, что вместе с Эрдоганом в переговорах с Путиным в среду примет участие его иранский коллега Ибрахим Раиси.

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Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган

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