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Эрдоган заявил, что Турция может купить второй полк С-400 у России

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье заявил о готовности купить у России второй полк ЗРС С-400, несмотря на предупреждение о возможных последствиях со стороны США. Об этом сообщает Axios.

По словам турецкого лидера, никто не сможет вмешиваться и влиять на то, какие оборонительные системы и у какой страны будет закупать Турция. При этом Эрдоган отметил, что Анкара заплатила Вашингтону $1,4 млрд за истребители-бомбардировщики F-35, но не получила их. Он также указал, что США отказались продавать Турции ПРО "Патриот".

США не продали Турции самолеты F-35 в 2019 году, так как Анкара не отказалась от покупки С-400. Тогда Эрдоган заявлял, что считает проявлением неуважения планы Вашингтона по введению санкций против Анкары за покупку у России систем С-400.

Госдепартамент США уже во время президентства Джо Байдена продолжил курс администрации Дональда Трампа и посчитал турецкое Управление оборонной промышленности (SSB) заслуживающим санкций за сделки с российским оборонным сектором.

В конце августа глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев указывал, что контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 может быть подписан в этом году.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган С-400

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