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СМИ сообщили о планах Эрдогана попросить Путина помочь решить проблему с курдами

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным призовет Москву помочь предотвратить атаки бойцов курдских военизированных формирований против турецких военных на севере Сирии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам турецкого официального лица, пожелавшего остаться анонимным, Анкара хочет, чтобы Россия предотвратила атаки на турецких солдат со стороны членов военизированных курдских формирований, действующих на территориях, которые контролируют российские силы или поддерживаемые Москвой сирийские силы.

Источник агентства уточнил, что речь идет об уходе бойцов Сил самообороны сирийских курдов (YPG) из городов Манбидж и Телль-Рифъат, как это было согласовано Турцией и Россией в 2019 году.

В соответствии с российско-турецким меморандумом, заключенным 22 октября 2019 года в Сочи, все формирования курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны (ОНС) должны быть отведены на 30 км от границы с Турцией на север-востоке Сирии, а также все подразделения ОНС должны быть выведены из городов Манбиджа и Телль-Рифъата.

На 29 сентября в Сочи запланирована двусторонняя встреча Путина и Эрдогана.

Россия Турция Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган

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