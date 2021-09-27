Лидеры списка "Единой России" возглавят комиссии партии

Фото: Сергей Ещенко/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пятерка лидеров федерального списка "Единой России" возглавит партийные комиссии, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Мне кажется правильным, что вы возглавите и в самой "Единой России" комиссии, специально созданные партией", - сказал Путин на встрече с представителями федеральной пятерки от "единороссов" на выборах.

Он сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу будет руководить партийной комиссией по развитию Восточной Сибири, министр иностранных дел Сергей Лавров - комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Здесь очень многое нужно будет сделать по совершенствованию самой миграционной политики и привлечению в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению", - отметил президент.

По словам президента, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелёва возглавит комиссию по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - комиссию по здравоохранению, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова - комиссию по защите материнства, детства и поддержки семьи.

При этом Кузнецова также будет напрямую координировать все это направление непосредственно в самой Государственной Думе, сказал Путин.

"Уверен, что созданные партийные комиссии помогут так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей и в целом народная программа партии была полостью выполнена", - отметил глава государства.

Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева и Кузнецова составляли первую пятерку партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму по федеральному округу. Ранее Путин заявил, что решение о том, идти или не идти в Думу, должны принимать сами кандидаты.