"Единая Россия" утвердила списки на выборах в Госдуму
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Съезд партии "Единая Россия" утвердил федеральный список кандидатов, региональные списки и список кандидатов по одномандатным округам.
Согласно докладу счетной комиссии, свои голоса за федеральный список отдали 649 делегатов съезда, против проголосовали четверо. Также большинством голосов утверждены территориальные списки и кандидаты-одномандатники.
По итогам тайного голосования в пятерку общефедерального списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по защите прав детей в РФ Анна Кузнецова.
Также делегаты проголосовали за кандидатуру мэра Москвы Сергея Собянина в качестве главы регионального столичного списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму.
Соответствующие данные озвучил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на съезде в субботу.
Также по итогам голосования глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил региональный список кандидатов в депутаты от "Единой России" на выборах в Госдуму.
В целом 50 глав регионов РФ возглавят территориальные группы партии "Единая Россия" на выборах.
В частности, свои региональные группы поведут на выборы мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Татарстана Рустам Минниханов, главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев (оба - по территориальной группе №50, куда входит весь полуостров).
Между тем, не во всех регионах списки возглавят губернаторы-"единороссы". Так, региональную группу по Санкт-Петербургу возглавит не действующий губернатор Александр Беглов, а директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавил региональную группу по Саратовской области, также он пойдет одномандатником по Саратову.