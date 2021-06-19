"Единая Россия" утвердила списки на выборах в Госдуму

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Съезд партии "Единая Россия" утвердил федеральный список кандидатов, региональные списки и список кандидатов по одномандатным округам.

Согласно докладу счетной комиссии, свои голоса за федеральный список отдали 649 делегатов съезда, против проголосовали четверо. Также большинством голосов утверждены территориальные списки и кандидаты-одномандатники.

По итогам тайного голосования в пятерку общефедерального списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по защите прав детей в РФ Анна Кузнецова.

Также делегаты проголосовали за кандидатуру мэра Москвы Сергея Собянина в качестве главы регионального столичного списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму.

Соответствующие данные озвучил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на съезде в субботу.

Также по итогам голосования глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил региональный список кандидатов в депутаты от "Единой России" на выборах в Госдуму.

В целом 50 глав регионов РФ возглавят территориальные группы партии "Единая Россия" на выборах.

В частности, свои региональные группы поведут на выборы мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Татарстана Рустам Минниханов, главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев (оба - по территориальной группе №50, куда входит весь полуостров).

Между тем, не во всех регионах списки возглавят губернаторы-"единороссы". Так, региональную группу по Санкт-Петербургу возглавит не действующий губернатор Александр Беглов, а директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавил региональную группу по Саратовской области, также он пойдет одномандатником по Саратову.