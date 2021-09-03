Путину жалко отпускать в Госдуму Шойгу и Лаврова

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин признал, что ему жаль отпускать в Госдуму министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, которые включены в топ-5 федерального списка "Единой России" на думских выборах. Он сказал это на ВЭФ-2021.

"Жалко. Они на своем месте хорошо работают, - сказал он. - Решения должны приниматься ими, прежде всего, они сами должны в конечном итоге принять это решение (идти в Госдуму или нет - ИФ)".

Путин напомнил, что его попросили, чтобы Шойгу и Лавров возглавили предвыборный список ЕР, "демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе, усилиями этих людей.