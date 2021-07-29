Тигрицу после реабилитации выпустили на природу в Амурской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Самку амурского тигра выпустили в леса Приамурья после реабилитации, сообщает пресс-служба правительства области.

"Дикую кошку привезли в Амурскую область из центра реабилитации диких животных "Тигр" Приморского края", - говорится в сообщении.

Самке 10 лет, специалисты считают, что она в самом расцвете сил и способна дать потомство. Отмечается, что переезд она перенесла хорошо. Чтобы избежать перегрева, тигрицу перевозили ночью в клетке с кондиционером.

В приморский реабилитационный центр она попала в апреле этого года. После наблюдений за тигрицей, специалисты сочли, что у самки хорошие шансы на возвращение в естественную среду обитания - она хорошо охотилась и избегала контакта с человеком.

"Тигрица успешно прошла курс реабилитации. Было проведено порядка 10 тестовых охот на пятнистого оленя и столько же на кабана. Реакцию на человека также демонстрировала правильную", - сказал директор центра "Тигр" Виктор Кузьменко, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что это уже вторая тигрица, выпущенная в Приамурье в этом году. На юге области обживается тигрица Санда. Она попала в реабилитационный центр в мае 2020 года в возрасте 9-10 месяцев. Истощенного тигренка заметили возле села Горноводное Приморского края. В течение года специалисты восстановили здоровье редкого хищника и подготовили его к жизни в дикой природе. Санда была выпущена на волю в Приамурье 16 мая.

В Амурской области до этого уже было два выпуска тигров-реабилитантов в 2014 и в 2019 годах.

WWF России с 1994 года отслеживает и анализирует ситуацию с амурскими тиграми на Дальнем Востоке России. Амурский тигр занесен в Международную красную книгу и Красную книгу РФ.