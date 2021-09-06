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В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве амурского тигра

В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве амурского тигра
Фото: Jane Barlow/PA Images via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Участников преступной группы, подозреваемых в убийстве амурских тигров и продаже части тел животных иностранцам, задержали в Приморском крае, сообщает в соцсетях центр "Амурский тигр".

"Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двоих жителей Лазовского района Приморского края во время попытки сбыта дериватов тигра. Изъятые объекты животного мира передали на экспертизу в центр "Амурский тигр", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, преступная группа на протяжении нескольких лет незаконно убивала амурских тигров, а части их тел продавала иностранным гражданам.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных". Подозреваемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее.

По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.

Центр Амурский тигр Приморский край

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