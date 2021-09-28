В Кремле заявили, что не знают о проблемах КПРФ в связи с исками по итогам выборов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не осведомлены о ситуации с проблемами у КПРФ при подаче исков по итогам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. Он отметил, что право на обращение в суд закреплено в законе.

"Это право тех, кто хочет это делать (подавать иски - ИФ), которое предусмотрено законом. Но, к сожалению, мы не располагаем информацией, что оцеплено, почему мешают - я просто не знаю деталей, поэтому я ничего не могу сказать по этой теме", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос о ситуации с юристами партии КПРФ, которые, по предварительным данным, были задержаны полицией перед подачей иска на итоги ДЭГ в Москве.

"Подача любого иска - она предусмотрена законом. И здесь неважно, как считают, важно, это по закону или не по закону", - сказал Песков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы VII созыва по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил, что полиция приехала в общественную городскую приемную вице-спикера Госдумы VII созыва от КПРФ Ивана Мельникова. В приемной в этот момент находились два юриста московского горкома КПРФ, которые подготовили жалобу на итоги ДЭГ в Москве и были намерены отвезти ее в суд.

По словам Синельщикова, полицейские предложили юристам проехать в отдел внутренних дел. В свою очередь пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов сообщил, что юристы, собирающиеся подать иск, оказались "заблокированы" в приемной.

Подача исков в Пресненский районный суд на итоги ДЭГ в Москве от 14 представителей КПРФ, как сообщалось, была запланирована на 10:00 вторника.

"Интерфакс" не располагает комментариями полиции в связи со сложившейся ситуацией.