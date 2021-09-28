Путин поручил запустить новую программу по расселению из аварийного жилья

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству запустить новую программу по расселению из аварийного жилья, в нее должны войти дома, признанные таковыми на январь 2021 года.

"Отдельная важная задача - это создание современной, комфортной среды для жизни граждан. И здесь в части развития городов и поселков мы также ставим перед собой большие цели. Прежде всего, имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья", - сказал Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам.

По словам президента, он уже неоднократно говорил о том, что "надо вытащить людей из трущоб". "В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета", - сказал Путин.