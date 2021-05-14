Расселение аварийного жилья в РФ будет ускорено

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ ускорит процесс расселения аварийного жилья за счет совершенствования механизма предоставления финансирования регионам.

Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Документ вносит изменения в порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, который затем направляет финансирование в регионы. Корректировка позволит субъектам получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу благодаря тому, что минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды", - говорится в сообщении.

Таким образом, расселение аварийного жилья будет проходить ускоренными темпами.

С 2019 года переселение россиян из аварийного жилья осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 млн кв.м, в которых проживает около 530 тыс. россиян.

В августе 2020 года президент России Владимир Путин поручил проработать механизм ускоренного расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным. Мишустин сообщал, что опережающие темпы расселения аварийного многоквартирного жилья будут учтены при формировании федерального бюджета на ближайшие годы.