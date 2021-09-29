Кремль из-за ситуации с каналами RT не исключил мер по отношению к YouTube

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В случае подтверждения нарушений со стороны YouTube в ситуации с удалением ряда каналов RT, не исключена возможность введения мер по принуждению платформы к выполнению законов РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то конечно же нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какова вероятность блокировки YouTube за удаление двух каналов RT.

По его мнению, в этих действиях платформы, "безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ".

"И нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ и т.д. и т.п.", - отметил пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле данную ситуацию с YouTube крайним случаем, в котором блокировка возможна и оправданна, Песков сказал: "Любое нарушение закона – это и есть крайний случай, и должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобному нарушению закона".

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT.

Пресс-служба Google позднее объяснила, что YouTube удалил немецкоязычные каналы Russia Today из-за нарушения ими условий использования сервиса.

"У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео", - отметили в пресс-службе.

"Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", - уточнили там.