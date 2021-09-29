Опрос выявил наличие сотрудников на удаленке у 24% российских компаний

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Почти каждая четвертая российская компания (24%) перевела часть сотрудников на удаленную работу, показал опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Опрос проводился 17-28 сентября среди 1000 представителей кадрового менеджмента в 162 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

В декабре 2020 года в 51% организациях сообщали, что у них удаленно работает хотя бы часть сотрудников, в июле 2021 года - в 27% компаниях.

В сентябре 2021 года чаще всего на удаленку переводили специалистов в области информационных технологий, бухгалтеров и менеджеров по продажам.

В 76% компаниях заявили, что сейчас у них из дома не работает никто. В декабре 2020 года количество таких компаний составляло 49%, в июле этого года - уже 73%.