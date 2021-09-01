Google отложит возвращение сотрудников с удаленки до начала 2022 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Компания Google решила отложить начало возвращения сотрудников в офисы до 10 января 2022 года на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США. Об этом гендиректор Alphabet Сундар Пичаи объявил сотрудникам в почтовой рассылке, следует из блога компании.

После 10 января отделения компании в разных городах странах получат право решать самостоятельно о сроках запрета работы из дома. Пичаи пообещал, что каждого сотрудника уведомят о необходимости вернуться в офис за 30 дней.

Кроме того, 22 октября и 17 декабря для компании будут выходными днями во всех странах.

Пичаи отметил, что, несмотря на пандемию, офисы продолжают открываться, люди там работают на добровольной основе. Также там проводят командные мероприятия и мозговые штурмы.

Ранее Google переносил выход сотрудников в офисы с сентября на октябрь. В компании также собирались потребовать, чтобы работающие в офисах сотрудники привились от коронавируса.

Ранее в августе Apple, Facebook и Amazon решили отложить возвращение сотрудников с удаленки до января 2022 года.